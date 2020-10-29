Gorillaz создадут анимационный фильм о себе

Британская группа Gorillaz займется созданием анимационного фильма о себе. Об этом сообщает NME.

Один из лидеров коллектива Дэймон Албарн рассказал, что съемки будут проходить, пока сами музыканты займутся работой над проектом «Song Machine».

Он уточнил, что на данный момент идет разработка концепции и сценария будущей ленты. По его словам, анимацией фильм будет напоминать мультфильмы студии Studio Ghibli.

При этом музыкант не назвал ожидаемые сроки выхода анимационного фильма.

Проект «Song Machine» был запущен коллективом в 2020 году. В ходе его реализации Gorillaz записали совместные композиции как с начинающими артистами, так и с музыкальными звездами, например Элтоном Джоном, Питером Хуком из Joy Division, Робертом Смитом из The Cure. В результате песни вошли в седьмую студийную пластинку «Song Machine: Season One — Strange Timez».

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