Никас Сафронов призвал не запрещать ток-шоу в России

Художник Никас Сафронов в разговоре с изданием «Собеседник» призвал не запрещать ток-шоу, на которых обсуждают личную жизнь звезд.

По мнению Сафронова, прежде всего следует повышать культурный и образовательный уровень аудитории, у которой востребованы такие передачи. «Возможно, стоит ввести какие-то законодательные нормативы, определяющие работу подобных программ на федеральных каналах», — сказал он, добавив, что постановочные скандальные ток-шоу, по его мнению, не должны существовать. «Зрители переживают за героев, волнуются за них. А потом выясняется, что это все – ложь, нас намеренно вводят в заблуждение, чтобы на наших наивных эмоциях заработать побольше денег», — возмутился художник.

Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич ранее заявил, что намерен поднять вопрос запрета популярных программ в Общественной палате. С открытым письмом о запрете скандальных ток-шоу к президенту России Владимиру Путину также обращалась актриса Мария Шукшина.

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