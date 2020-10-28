Создатели «Южного парка» запустили сериал с «поддельным» Трампом в главной роли

Авторы анимационного шоу «Южный парк» Мэтт Стоун и Трей Паркер запустили новый сатирический сериал под названием «Дерзкое правосудие» (Sassy justice). Об этом сообщает издание NME.

Первый эпизод шоу опубликован на YouTube. Ведущим выпуска стал «поддельный» президент США Дональд Трамп. Актер, загримированный под американского лидера, сыграл ведущего, репортера и защитника прав потребителей Фрэда Сэсси.

Кроме того, в первом эпизоде появились дочь президента Иванка Трамп, старший советник президента Джаред Кушнер, а также основатель Facebook Марк Цукерберг и актер Майкл Кейн.

В описании к выпуску отмечается, что Фрэд Сэсси будет проводить расследования каждую неделю, чтобы отстаивать права жителей своего родного города Шайенна.

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