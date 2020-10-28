Швыдкой высказался об отстранении Дорониной от руководства МХАТом

Худрук Театра мюзикла, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в беседе с «Известиями» высказался об отстранении Татьяны Дорониной от художественного руководства МХАТом им. Горького.

По словам Швыдкого, в России «не научились» отправлять на заслуженный отдых мэтров сцены. «Все ждем, когда они уйдут биологически. Поэтому процесс этот архиболезненный и сложный», — сказал он, добавив, что в театре актеры зарабатывают немного, а на пенсии им грозит бедность. «Поэтому все держатся за театр, который им дает если не финансы, то силы и значимость. Мне жаль, что так произошло во МХАТе. С Татьяной Дорониной могли бы поступить более элегантно», — сказал он.

В начале декабря 2018 года новым руководителем МХАТ им. Горького был назначен продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков. Доронина заняла специально введенную должность президента театра. С 2019 года Доронина в театре не появляется — здоровье народной артистки, рассказывали во МХАТе, находится под контролем врачей, однако физически быть в театре у нее пока нет возможности.

В феврале 2020 года Пресненский суд Москвы обязал МХАТ имени Горького выплатить лишенным премий актерам театра более 700 тыс. руб. после иска к Боякову.

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