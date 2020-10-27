Путину пожаловались на возрастную маркировку книг

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская пожаловалась президенту России Владимиру Путину на «абсурдную возрастную маркировку» произведений литературы и искусства.

Об этом депутат заявила в ходе заседания Совета при президенте по культуре и искусству, трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«...книготорговле, а также театру, кинематографу, музеям, библиотекам уже не первый год мешает абсурдная возрастная маркировка произведений литературы и искусства», – подчеркнула Ямпольская.

В качестве примера она привела роман «Тихий Дон», который входит в школьную программу, однако имеет маркировку «18+». Следовательно, за продажу этой книги несовершеннолетнему должна наступать ответственность, отметила депутат.

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