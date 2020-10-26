Брат звезды «Обитаемого острова» Василия Степанова рассказал о его шизофрении

Брат актера Василия Степанова в эфире НТВ рассказал о том, что звезда «Обитаемого острова» болен шизофренией и имеет третью группу инвалидности.

При этом, по словам Максима Степанова, актер чувствует себя хорошо и ухаживает за больным дедушкой. Родственник уверен, что проблемы со здоровьем у Степанова начались после съемок в «Обитаемом острове».

В 2017 после попытки суицида Василий Степанов был госпитализирован в психиатрическую клинику. В фильме Федора Бондарчука «Обитаемый остров» он сыграл главную роль.

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