Вынесен приговор сталкеру звезды «бондианы»
Лондонский уголовный суд Вуд Грин вынес приговор 37-летнему фермеру Ии Овизионайро Ии, преследовавшему звезду фильмов о Джеймсе Бонде Наоми Харрис.
Сталкер, передает Daily Mail, посылал Харрис письма откровенного содержания, записывался на сеансы нетрадиционной медицины рэйки к ее матери и приходил к двери актрисы. После этого Харрис начала страдать от панических атак.
Согласно приговору, мужчине, которого раньше звали Андерс Кристиан Ниманд, придется провести два года с браслетом, ограничивающим его передвижения. Приближаться к актрисе ему запрещено навсегда.
Наоми Харрис играла помощницу Джеймса Бонда Ив Манипенни в трех фильмах «бондианы», последний из которых, «Не время умирать», выйдет в 2021 году.
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