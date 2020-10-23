Вынесен приговор сталкеру звезды «бондианы»

Лондонский уголовный суд Вуд Грин вынес приговор 37-летнему фермеру Ии Овизионайро Ии, преследовавшему звезду фильмов о Джеймсе Бонде Наоми Харрис.

Сталкер, передает Daily Mail, посылал Харрис письма откровенного содержания, записывался на сеансы нетрадиционной медицины рэйки к ее матери и приходил к двери актрисы. После этого Харрис начала страдать от панических атак.

Согласно приговору, мужчине, которого раньше звали Андерс Кристиан Ниманд, придется провести два года с браслетом, ограничивающим его передвижения. Приближаться к актрисе ему запрещено навсегда.

Наоми Харрис играла помощницу Джеймса Бонда Ив Манипенни в трех фильмах «бондианы», последний из которых, «Не время умирать», выйдет в 2021 году.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сталкера Тейлор Свифт повторно арестовали

— У Гарри Стайлза появился бездомный сталкер

— Сталкеру запретили приближаться к Билли Айлиш до лета