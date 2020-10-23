Сигурни Уивер рассказала о сложных съемках «Аватара-2»

Американская актриса Сигурни Уивер рассказала о сложных съемках фантастического фильма «Аватар 2» в беседе с The New Yourk Times.

В оригинальном фильме 2009 года Уивер предстала в роли биолога Грейс Огустин, которую продолжила играть во второй части. По словам 71-летней Сигурни Уивер, ей пришлось сниматься под водой и тренироваться с военными ныряльщиками, чтобы научиться задерживать дыхание более, чем на шесть минут. «Я переживала. Но для того и нужны были тренировки. Я хотела сделать этого. Не хотела, чтобы кто-то подумал — о, да она старая, она не сможет», — поделилась актриса.

«Аватар 2» должен был выйти на экраны в декабре 2021 года, премьера была отложена из-за пандемии коронавируса.

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