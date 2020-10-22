В Москве прощаются с Ириной Скобцевой

В Москве на Новодевичьем кладбище началось прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Скобцевой, сообщает РИА «Новости».

Актрису похоронят рядом с супругом, режиссером Сергеем Бондарчуком. У гроба во время гражданской панихиды собрались ее сын режиссер Федор Бондарчук с женой актрисой Паулиной Андреевой, внуки, актеры Константин Крюков и Сергей Гармаш, режиссеры Павел Чухрай и Алексей Учитель.

Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась 20 октября в возрасте 93 лет.

Актриса дебютировала в кино в 1955 году в фильме Сергея Юткевича «Отелло». Всего Скобцева сыграла около ста ролей, в том числе в картинах «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Зигзаг удачи», «Они сражались за Родину» и др.

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