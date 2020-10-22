Умерла 101-летняя актриса, с которой рисовали Белоснежку

Актриса Мардж Чэмпион, с которой рисовали мультипликационную героиню Белоснежку для мультфильма 1937 года, умерла в возрасте 101 года, сообщает The Hollywood Reporter.

Мардж Чэмпион была не только актрисой, но и танцовщицей — она танцевала со своим мужем Гауэром в бродвейских мюзиклах, на телевидении и в кино.

У нее остались падчерица, актриса Кэти Сагал, и сын, продюсер Грегг Чэмпион.

Отец Мардж, хореограф Эрнест Белчер, дружил с Уолтом Диснеем, и в качестве модели движений для Белоснежки выбрали его дочь. Мардж с 14 до 16 лет раз или два в месяц позировала мужчинам-художникам студии Walt Disney. «Никто из них не был девушкой, не знал, как двигается платье, большинство срисовывали персонажей с себя», — вспоминала Чэмпион в одном из интервью.

Мардж также танцевала для аниматоров, позируя для изображения гнома Допи, была моделью для Голубой феи в «Пиноккио» (1940), бегемота Гиацинта в «Фантазии» и др.