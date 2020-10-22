Макаревич поддержал желание Михалкова помогать семьям покойных артистов

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич в беседе с НСН поддержал идею режиссера Никиты Михалкова создать организацию, которая будет оказывать помощь родственникам тяжело больных или покойных деятелей культуры.

Он назвал идею «очень хорошей». «Очень хотелось бы только, чтобы выбор деятелей культуры, чьим семьям будут оказывать помощь, был беспристрастным», — сказал он.

21 октября Никита Михалков отметил 75-летие. Президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя Труда и лично позвонил, чтобы поздравить с юбилеем.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин поздравит Михалкова с юбилеем лично

— Путин по видеосвязи пожелал Михалкову творческого долголетия

— Путин и Михалков подняли бокалы за здоровье друг друга