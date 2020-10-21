Российский мультик стал номинантом на премию Европейской киноакадемии

Российский мультфильм «Нос, или Заговор «не таких» номинировали на премию Европейской киноакадемии. Об этом сказано на сайте премии.

Мультфильм был создан при сотрудничестве со студией «Шар».

Работа режиссера Андрея Хржановского может стать лучшим европейским анимационным полнометражным фильмом 2020 года.

Среди других номинантов в списке оказались франко-датский мультфильм «Сalamity» Реми Шайе, работа Орелиана Фромана «Josep» созданная совместно Францией, Бельгией и Испанией, а также испанская картина «Клаус» Серхио Паблоса.

Вручение премии Европейской киноакадемии состоится в онлайн-режиме 12 декабря.

Мультфильм «Нос, или Заговор «не таких» уже получил Приза жюри Международного фестиваля анимационного кино в Анси летом этого года.