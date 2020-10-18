Умер основатель московского театра «Тень» Илья Эпельбаум

Из жизни ушел основатель театра «Тень» Илья Эпельбаум. Об этом в Facebook рассказал его друг, поэт Лев Рубинштейн.

Так, Эпельбаум скончался на 60-м году жизни. Ранее он получил положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19.

«Он болел довольно тяжело. Это тот самый коронавирус. У него были тяжелые сопутствующие обстоятельства», — написал Рубинштейн.

Поэт добавил, что о дате прощания и похорон будет объявлено позднее.

Режиссер Илья Эпельбаум родился 21 июля 1961 года. Он закончил Высшее художественно-промышленное училище им. С. Г. Строганова в Москве. Столичный театр теней и кукол «Тень» был основан им в 1988 году совместно с Майей Краснопольской. Там были поставлены спектакли «Щелкунчик», »Евгений Онегин. Немая опера», «Красноя шапочка», Гамлет для малышей», «Метаморфозы». Эпельбаум был многократно номинирован на премию «Золотая маска».