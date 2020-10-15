Post Malone стал триумфатором BillBoard 2020

Александра Лисица

Американский рэпер Остин Пост (Post Malone) стал триумфатором музыкальной премии Billboard Music Awards 2020.

Певца номинировали на премию в 15 категориях, он получил 9 наград, в том числе как «Артист года».

Лучшей новой артисткой и лучшей певицей стала Билли Айлиш. Лучшей группой названы кей-поп-звезды BTS, в номинации R'n'B награды получили Khalid и певица Саммер Волкер, среди рэперов была отмечена Карди Би, среди кантри-исполнителей – Люк Комбс, Марен Морис и Dan+Shay.

Лучшими рокерами стали Panic! At the Disco, награду за лучший тур получил Элтон Джон. Лучший латино-артист — Bad Bunny, танцевальную премию получили Chainsmokers, премию в жанре госпел – Канье Уэст.

Почетную награду Icon Awards из рук певицы Шер получил кантри-певец Гарт Брукс.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала американка Луиза Глюк

— Фадеев отреагировал на попадание Агутина в лонг-лист «Грэмми»

— Тиктокер-скейтер вернул в чарт Billboard хит 1977 года