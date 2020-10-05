Крис Хемсворт может потерять звание самого высокооплачиваемого актера Marvel

Александра Лисица

Крис Хемсворт может потерять звание самого высокооплачиваемого актера в проектах Marvel после нового договора Marvel Studios и Walt Disney с Райаном Рейнольдсом.

Как сообщает издание Comic Book, со звездой «Дэдпула» может быть заключен контракт на рекордную сумму.

Официально эти слухи пока не подтверждены. Сейчас самым высокооплачиваемым актером Marvel является Крис Хэмсворт, который договорился со студией о гонораре размером в $76 млн.

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