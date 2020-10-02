Хью Джекман снялся обнаженным для рекламы обуви

Австралийский актер Хью Джекман снялся полностью обнаженным в рекламе обуви. Ролик он опубликовал в своем Instagram.

В ходе короткого ролика актер беседует с директором компании о преимуществах обуви компании. При этом на самом Джекмане из предметов одежды надеты только ботинки, а сидит он, закинув ноги на стол собеседника.

В рамках беседы глава бренда пытается объяснить актеру, что он слишком прямо понял пункт контракта о том, что ему запрещено носить одежду других брендов.

«Что я могу сказать? Ботинки удобные», — написал Джекман под постом.

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