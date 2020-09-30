Названы участники воссоединившегося состава группы AC/DC

В Twitter австралийской рок-группы AC/DC появился пост с изображением участников воссоединившегося состава.

Так, помимо гитариста Ангуса Янга и ритм-гитариста Стива Янга к группе присоединился ушедший в 2016 году вокалист Брайан Джонсон, бас-гитарист Клифф Уильямс, который также оставил работу в коллективе в 2017 году, и барабанщик Фил Радд, покинувший группу в 2015 году после обвинений в хранении наркотических средств.

Ранее слухи о том, что трое бывших участников вновь присоединяться к работе в музыкальном коллективе, появились в 2018 году.

«Вы готовы?» — гласит подпись под опубликованным снимком с участниками AC/DC.

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