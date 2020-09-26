Умер актер Театра сатиры Владимир Носачев

Представители Театра сатиры сообщили, что из жизни ушел актер Владимир Носачев.

Актер скончался на 81-м году жизни.

«С прискорбием сообщаем о кончине замечательного актера Театра сатиры Владимира Носачева», — сказано в публикации на сайте театра.

Владимир Носачев играл в течение 45 лет, за которые успел исполнить роли в постановках «Укрощении строптивой», «Трехгрошовой опере», а также «Интервенции» и «Малыше и Карлсоне». Кроме того, он принимал участие в съемках фильмов-спектаклей.