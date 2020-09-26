Кит Харингтон из «Игры Престолов» впервые станет отцом

Британский актер Кит Харингтон более известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра Престолов» впервые станет отцом. Журналист и основательница журнала Make Урсула Лейк опубликовала в Instagram фотографию беременной жены Харингтона актрисы Роуз Лесли.

Отмечается, что для Харингтона и Лесли этот ребенок является первым.

«Совершенно особенная фотосессия, сделанная полностью женской командой. Мы запечатлели Роуз в это чудесное время, когда она впервые готовится к материнству», — написала Лейк в посте к фото.

Пара познакомилась в 2012 году на съемках сериала «Игра Престолов», где Лесли исполняла роль одичалой по имени Игритт. Летом 2018 года актеры обручились.

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