Скончался французский актер Мишель Лонсдейл

В своем доме в Париже умер на 90-м году жизни французский актер франко-британского происхождения Мишель Лонсдейл. Об этом пишет Variety со ссылкой на агента артиста Оливье Луазо.

Лонсдейл был известен ролями злодея Хьюго Дракса в фильме о Джеймсе Бонде 1979 года «Мунрейкер». Он снялся в общей сложности в более чем 200 фильмах, среди которых комедия «Замороженный» (1969), драматический триллер «Имя розы» (1986). Его последняя роль была в 2016 году в фильме Лори Греко «Скульптура».

Причина смерти актера не раскрывается.