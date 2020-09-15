Deep Purple анонсировали концерт в России в 2021 году
Михаил Кириллов
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Британская рок-группа Deep Purple выступит в России в мае 2021 года в рамках тура The Whoosh!Tour 2021. Об этом сообщается на официальном сайте музыкантов.
Ранее из-за пандемии коронавируса группа обновила даты своего турне, однако в графике не была указана Россия, с которой первоначально оно должно было стартовать турне.
Легендарная британская команда выступит в Москве на стадионе «Мегаспорт» 21 мая.
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