Отсидевший в тюрьме актер Долинский дал совет Ефремову

Судимый в прошлом актер Владимир Долинский дал совет коллеге Михаилу Ефремову. Соответствующее заявление он сделал в эфире НТВ.

Он отметил, что в тюрьме не играет роли профессия человека, «актер, не актер».

По его словам, отношение по человеку будет складываться исходя из того, был ли он «достойным и нормальным человеком на воле».

Долинский также посоветовал Ефремову оставаться «достойным, хорошим мужиком». Актер выразил мнение, что преступление, в котором обвиняется его коллега, было непредумышленным.

Ранее Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП. Суд также зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести примерно 7 лет и 10,5 месяца.

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