Назван победитель Венецианского фестиваля 2020 года
Жюри Венецианского кинофестиваля признало лучшим фильмом » Землю кочевников», присудив ему главный приз конкурса — «Золотого льва». Об этом сообщает РИА «Новости».
Роуд-муви с Фрэнсис Макдормэнд в главной роли рассказывает историю женщины, потерявшей дом и вынужденной жить в доме на колесах. Действие разворачивается на западе Соединенных Штатов.
Режиссером ленты стала американка китайского происхождения Хлоя Чжао.
Гран-при жюри получил мексиканский фильм «Новый порядок» Мишель Франко.
Ранее сообщалось, что на 77-м Венецианском кинофестивале специальной премии жюри был удостоен фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи».
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