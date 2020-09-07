В Comment Out отреагировали на уход рекламодателей

Представитель шоу Comment Out заявил, что там с пониманием относятся к прекращению сотрудничества с Unilever Russia. Об этом сообщает РБК.

«Мы понимаем наших партнеров и уважаем их позицию, даже когда они бегут с корабля через пробоину», — сообщил представитель шоу.

Ранее представитель «Яндекс.Лавки» заявил, что сервис не планирует интегрироваться в дальнейшие выпуски из-за несогласия с оценками и высказываниями авторов шоу.

Компания Unilever Russia также заявила о разрыве отношений с Comment Out, так как это сотрудничество противоречит ценностям компании и вредят репутации брендов.

В выпуске шоу от 31 августа участнику — фронтмену группы The Hatters Юрию Музыченко предложили сравнить бело-красно-белый белорусский флаг с гигиенической прокладкой, а также называть Хабаровск «грязным городишком», а его жителей — «быдлом».

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