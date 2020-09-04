Прощание с Борисом Клюевым завершилось аплодисментами

Церемония прощания с народным артистом России Борисом Клюевым в Малом театре завершилась аплодисментами, сообщает ТАСС.

На церемонию пришло несколько сотен человек — друзей, коллег и поклонников артиста. Во время гражданской панихиды художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин напомнил, что Борис Клюев должен был сыграть одну из главных ролей в новом спектакле «Большая тройка». «Как последние три дня волновался Борис. Мне очень хотелось, чтобы 3 числа он вышел. Но нельзя. Его не стало 1 сентября после первого прогона. Спектакль состоялся, и мы посвятили его тебе»,— поделился Соломин.

Борис Клюев умер 1 сентября в возрасте 76 лет после борьбы с раком легких. Борис Клюев известен по ролям в фильме «Д`Артаньян и три мушкетера», сериалах «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и «Воронины» и др.

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