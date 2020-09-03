Перед смертью Ирина Печерникова получила перелом

Актриса Ирина Печерникова незадолго до смерти получила перелом ребер, рассказал журналист Сурен Каграманов в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Каграманова, он говорил с Печерниковой по телефону и пригласил ее на съемки передачи, посвященной ее юбилею. «Она сказала, что чувствует себя неважно. Я спросил, что такое? Что у вас происходит? Она мне сказала, что у нее сломаны два ребра», — вспоминает Каграманов.

От помощи журналиста и предложения вызвать скорую помощь или полицию актриса отказалась. Они назначили встречу в деревне, где актриса могла рассказать о произошедшем с ней.

Звезда фильма «Доживем до понедельника» Ирина Печерникова умерла 1 сентября в возрасте 74 лет.

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