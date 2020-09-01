Названа причина смерти Бориса Клюева
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Народный артист России Борис Клюев умер от онкологического заболевания. Об этом «Московскому комсомольцу» сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова.
Диагноз актера стал известен еще в 2018 году. Однако Клюев продолжал работу, несмотря на заболевание.
Клюев скончался на 77-м году жизни. Он известен ролями в картинах, таких как «Д'Артаньян и три мушкетера», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», »ТАСС уполномочен заявить…», а также в сериалах «Воронины», «Улицы разбитых фонарей».
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