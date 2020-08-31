Адвокат Учителя считает неуместным втягивать Путина в конфликт из-за фильма о Цое

Адвокат Алексея Учителя, снявшего фильм о лидере группы «Кино» Викторе Цое, Константин Добрынин считает не вполне уместным втягивать исполнительную власть в лице президента РФ Владимира Путина в конфликт. Об этом он сказал «Газете.Ru».

Он отметил, что с уважением относится к Виктору Цою и его родственникам. Также сторона готова к проверкам, но не хотела бы в них участия главы государства.

«Мы полагаем не вполне уместным в сугубо юридический вопрос, для разрешения которого предусмотрено множество правовых механизмов, пытаться втягивать исполнительную власть в лице президента. Он в данном случае такой же зритель, как и все мы. Мы безусловно готовы к проверкам и к встречным проверкам, однако вопросы «пошлости» и «вольных интерпретаций» оставим на совести подписантов этого обращения», — добавил Добрынин.

По его словам, составители письма отдают себе отчет в том, что Виктор Цой принадлежит не только истории своей семьи, но и истории страны, а это означает, что он принадлежит всем.

«Цой принадлежит его зрителям и слушателям, поэтому именно люди, пойдя в кино, разрешат вопрос о достоинствах фильма сами и без семейной квазицензуры, которая, к большому сожалению, начинает прорастать рядом с искусством. Хочется также напомнить критикам, еще не видевшим фильм, что рассуждать о том, что картина «порочит доброе имя Виктора Цоя и его близких», как минимум преждевременно, а на самом деле безосновательно», — заверил защитник.

Затрагивая тему юридической стороны вопроса, он напомнил, что согласно Правилам выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм и Правил ведения Государственного регистра фильмов (утв. Постановлением Правительства РФ от 27.02.2016 N 143) при обращении киностудии за выдачей прокатного удостоверения в Минкультуры ей необходимо представить определенный пакет документов, в том числе и подтверждающие наличие исключительных и иных прав на объекты интеллектуальной собственности, использованной в фильме (подпункту «б» и «в» пункта 6).

«Что мы и сделали и что в свою очередь удовлетворило контрольный орган, не выявивший нарушений при обращении ТПО «Рок» за выдачей прокатного удостоверения», — заключил Добрынин.

Ранее в обращении к Путину киноленту Учителя назвали «пошлым зрелищем». Президента также просят организовать соответствующую проверку и принять надлежащие меры. Сын Виктора Цоя Александр также рассказал «Газете.Ru», что во вторник выступит с более развернутым заявлением о фильме Алексея Учителя.