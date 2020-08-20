Названы самые популярные среди пассажиров метро книги

Названы книги, которые чаще всего скачивают и читают пассажиры московской подземки, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение представителей метрополитена.

В десятку самых популярных книг, доступных благодаря программе «Книги в метро», вошли «Ярмарка тщеславия» Уильяма Мейкписа Теккерея, «Морфий» Михаила Булгакова, «Так говорил Заратустра» Фридриха Ницше.

Также в топ-10 оказались «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, «Приключения покойника» Михаила Булгакова, «Путешествие к центру земли» Жюля Верна, «Хитрость» Ги де Мопассана, «Исповедь хулигана» Сергея Есенина, «Дракула» Брэма Стокера и «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма.

Проект был запущен в августе 2018 года. За два года пассажиры московского метро скачали книги более 100 тыс. раз.

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