Вице-президент Гильдии продюсеров России погиб в крымском поселке Новый Свет

Вице-президент гильдии продюсеров России Виктор Глухов погиб в поселке Новый Свет в Крыму. Об этом ТАСС сообщил источник в правительстве региона.

«Проходя по знаменитому туристическому маршруту «Тропа Голицына», он в момент фотографирования не удержался на краю скалы и упал, получив травмы, не совместимые с жизнью», — сообщил источник.

Отмечается, что погибший приехал в Крым ради выступления на форуме кинематографистов возле города Судак.

Горная тропа Голицына была проложена на склоне горы Коба-Кая в 1912 году к приезду императора Николая II по приказу князя Льва Голицына. Сейчас это популярный экскурсионный маршрут длиной 5,4 км.