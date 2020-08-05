Netflix опубликовал трейлер приквела «Пролетая над гнездом кукушки»
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Netflix опубликовал трейлер сериала «Рэтчед» (Ratched), рассказывающий о жизни медсестры Милдред Рэтчед, персонажа романа «Пролетая над гнездом кукушки» Кена Кизи.
Первые серии покажут 18 сентября.
Главную роль исполнила американская актриса Сара Полсон («12 лет рабства», сериалы «Американская история ужасов» и «Отчаянные домохозяйки»).
Исполнительным продюсером стал Райан Мерфи («Лузеры», «Американская история ужасов», «Американская история преступлений»).
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