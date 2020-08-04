Защита обжалует арест вдовы рэпера Картрайта, обвиняемой в его убийстве
Защита вдовы рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве, намерена обжаловать ее арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Кохал Сергея Лукьянова.
«Жалоба будет подана», — сказал он.
Расчлененные останки, принадлежащие Александру Юшко, были обнаружены в его квартире в Санкт-Петербурге. Супруга заявила, что он скончался от передозировки, и она решила избавиться от тела, чтобы сохранить репутацию мужа. 3 августа петербургский суд отправил Кохал в СИЗО на два месяца.
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