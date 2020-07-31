Собчак появилась в клипе Лободы с прической в виде груди
Певица Светлана Лобода сняла телеведущую Ксению Собчак в своем новом клипе на песню Boom Boom, записанную с рэпером Pharaoh.
Лобода появляется в клипе с прической в виде женской груди и заклеенным носом.
Креативным продюсером клипа стал Александр Гудков. В клипе также снялись другие звезды сцены и соцсетей — Лолита Милявская, Екатерина Варнава, Ида Галич, Варвара Шмыкова, Мария Миногарова, Чума Вечеринка. Они играют женщин, которых во время гротескного шоу оценивает мужское жюри.
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