«Хайзенберг» из сериала «Во все тяжкие» вылечился от коронавируса
Актер Брайан Крэнстон, сыгравший роль Уолтера Уайта («Хайзенберга») в сериале «Во все тяжкие», смог победить коронавирус и пожертвовал свою плазму для других больных. Об этом он написал в Instagram.
По словам актера, он старался строго соблюдать все меры, защищающие от заражения, но все равно заболел. При этом у него было слабо выраженные симптомы коронавируса, поэтому он считает себя «счастливчиком».
После выздоровления Крэнстон пожертвовал свою плазму в Центр донорства крови и тромбоцитов при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Он также призвал всех людей носить защитные медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию и чаще мыть руки.
«Мы можем победить, но только если мы будем следовать правилам вместе», — заключил Крэнстон.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 4,4 млн заболевших и 150 тыс. смертей. Выздоровели более 1,3 млн заразившихся.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В США умерли более 150 тыс. человек с COVID-19
— В США умерла собака с коронавирусом
— ВОЗ сможет предоставить вакцину от коронавируса для каждого пятого украинца