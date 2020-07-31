«Хайзенберг» из сериала «Во все тяжкие» вылечился от коронавируса

Актер Брайан Крэнстон, сыгравший роль Уолтера Уайта («Хайзенберга») в сериале «Во все тяжкие», смог победить коронавирус и пожертвовал свою плазму для других больных. Об этом он написал в Instagram.

По словам актера, он старался строго соблюдать все меры, защищающие от заражения, но все равно заболел. При этом у него было слабо выраженные симптомы коронавируса, поэтому он считает себя «счастливчиком».

После выздоровления Крэнстон пожертвовал свою плазму в Центр донорства крови и тромбоцитов при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Он также призвал всех людей носить защитные медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию и чаще мыть руки.

«Мы можем победить, но только если мы будем следовать правилам вместе», — заключил Крэнстон.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 4,4 млн заболевших и 150 тыс. смертей. Выздоровели более 1,3 млн заразившихся.

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