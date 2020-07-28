Сериал Богомолова об «ангарском маньяке» получил дату премьеры

Сериал Константина Богомолова «Хороший человек» получил дату премьеры, сообщили во «ВКонтакте» представители видеосервиса Start.

Премьера «Хорошего человека» состоится 20 августа. Сериал снят по мотивам истории «ангарского маньяка» Михаила Попкова.

По сюжету нового сериала, в тихий городок Рубежный приезжает молодая следовательница из Москвы Евгения Ключевская. Ей предстоит проверить информацию о серийном убийце, запугавшем город. Ее напарником становится следователь Иван Крутихин (Никита Ефремов). Для борьбы с загадочным маньяком Ключевской в исполнении Юлии Снигирь придется открыть свою «темную сторону».

Также в сериале снялись Ксения Собчак, Андрей Бурковский, Александра Ребенок, Маруся Фомина, Федор Лавров и др.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сериал о Холмсе с Богомоловым-злодеем выйдет осенью

— Содержанок «Богомолова» покажут в Великобритании

— Федор Бондарчук возобновил съемки своего первого сериала