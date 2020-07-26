Скончался актер из «Кошмара на улице Вязов» и «Выхода дракона»

Скончался американский актер с итальянскими корнями Джон Сэксон. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Он умер в возрасте 83 лет. По словам его жены, актер скончался из-за пневмонии.

Джон Сэксон снялся более чем в двухстах фильмах. Он известен ролью лейтенанта Дональда Томпсона в «Кошмаре на улице Вязов», а также ролью Ропера в фильме «Выход дракона», где также сыграл Брюс Ли. Сэксон получил «Золотой глобус» за роль жестокого мексиканского бандита в «Аппалузе».