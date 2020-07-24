Сын покойного Андрея Панина стал актером

Старший сын покойного актера Андрея Панина Александр стал актером, сообщает «СтарХит».

19-летний юноша учится в университете, не связанном с творчеством. Впервые сыграть в кино его пригласили на днях. Он исполнит одну из главных ролей в фильме «Недетский дом» о детях, оставшихся без попечения родителей. Актер Иван Охлобыстин сыграет директора учреждения. «Про Сашу вспомнила кастинг-директор проекта Елена Галанова. Она следила за его становлением. Показала фото режиссеру — Мише Расходникову, тот в свою очередь хотел снимать подростков с трудной судьбой», — рассказали на съемочной площадке. Юношу утвердили на роль в первый же день после проб.

Коллегой Александра по съемкам станет Арсен Суховской, у которого есть реальный опыт жизни в детском доме.

Съемки «Недетского дома» будут проходить в Москве до конца лета. Премьера состоится в 2021 году.

Актер Андрей Панин скончался в 2013 году от последствий черепно-мозговой травмы.

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