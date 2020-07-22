Группа The Rolling Stones выпустила неизвестную песню 1974 года с Джимми Пейджем

Культовая британская рок-группа The Rolling Stones выпустила ранее неизданную песню 1974 года, записанную совместно c гитаристом Led Zeppelin Джимми Пейджем. Об этом сообщается на официальной странице коллектива в Twitter.

«Песня Scarlet. Первоначально записанный в октябре 1974 года, этот трек никогда ранее не публиковался. Важную роль в нем играет легендарный гитарист Джимми Пейдж из Led Zeppelin, также в записи принял участие бас-гитарист Рик Греч из группы Blind Faith», — говорится в посте группы. К записи приложена ссылка на композицию.

Песня написана про вымышленную девушку Скарлет, которая разбивает сердце лирическому герою.

Общий тираж альбомов The Rolling Stones составляет более 250 млн экземпляров. Коллектив включили в Зал славы рок-н-ролла в 1989 году, а в 2004 году группа заняла четвертое место в списке 50 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone.

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