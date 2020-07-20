Путин поздравил с юбилеем Давида Тухманова

Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем композитора Давида Тухманова.

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Талант и глубокая, искренняя преданность своему призванию позволили вам в полной мере состояться на творческом поприще, вписать яркие, незабываемые страницы в летопись отечественного музыкального искусства», — обратился к юбиляру президент.

Кроме того, Путин поздравил Тухманова с присуждением Государственной премии Российской Федерации и пожелал доброго здоровья и благополучия.

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