Путин назвал музыку Рыбникова культурным явлением

Президент России Владимир Путин поздравил композитора Алексея Рыбникова с 75-летним юбилеем.

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент отметил яркие и неординарные проекты Рыбникова. «Ваше творчество, замечательные, всегда узнаваемые мелодии, в которых блестяще соединились лучшие традиции музыкального искусства и смелые, новаторские идеи, стали настоящим явлением в культурной жизни страны, обогатили отечественную эстраду, театр и кинематограф», — говорит Рыбников.

Глава государства пожелал юбиляру доброго здоровья и неиссякаемого вдохновения.

Алексей Рыбников — автор рок-опер «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» на слова Павла Грушко и «Юнона и Авось» на поэму Андрея Вознесенского. Оперы были поставлены на сцене Театра им. Ленинского комсомола режиссером Марком Захаровым. В 1988 году Рыбников основал при Союзе композиторов производственно-творческое объединение «Современная опера», на основе которого в 1992 году создал Театр Алексея Рыбникова.