Умер оператор фильма «Бриллиантовая рука» Игорь Черных

На 89-м году жизни скончался кинооператор Игорь Черных, снявший фильмы «Бриллиантовая рука» и «Битва за Москву». Об этом сообщается на сайте союза кинематографистов России.

За свою работу Черных был награжден званием заслуженного деятеля искусств РСФСР, а также ему была присвоена медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В союзе отметили, что оператор был очень интеллигентным, добрым и отзывчивым человеком, который заряжал всех своим оптимизмом.

За свою карьеру Черных снял свыше 20 фильмов. Самые известные из них — «Бриллиантовая рука» и «Битва за Москву». Также в его списке числятся «Великий полководец Георгий Жуков», «Трагедия века», «Большая дорога», «Особо важное задание», «Емельян Пугачев» и другие картины.