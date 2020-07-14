Умер ведущий «Разрушителей мифов» Грант Имахара

Умер 49-летний экс-ведущий шоу «Разрушители мифов» Грант Имахара, сообщает Deadline со ссылкой на представителя компании Discovery.

Что именно случилось с Имахарой, неизвестно. «У меня нет слов. Я был частью двух больших семей с Грантом Имахарой последние 22 года. Грант был замечательным инженером, художником и артистом, а еще щедрым, добрым, мягким человеком. Работать с ним было чудесно. Я скучаю по своему другу», — написал в Twitter его коллега по «Разрушителям мифов» Адам Сэвидж.

Грант Имахара с 2005 по 2014 год был соведущим более чем 200 эпизодов шоу «Разрушители мифов». Также он около десяти лет работал в компании Lucasfilm THX, позже перейдя в ее подразделение VFX ILM. При его участии сняты фильмы «Парк Юрского периода», «Матрица», «Терминатор» и др.