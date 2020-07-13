От братьев Андреасян потребовали 50 млн рублей за провальное кино

Компания «Марс Медиа» Рубена Дишдишяна требует в суде 50 млн руб. от компании «Большое кино» Сарика и Гевонда Андреасянов, сообщает «Ъ».

Фантастический фильм «Кома» вышел в прокат в январе этого года, но вернуть вложенные в проект деньги «Марс Медиа» не смогла. По версии ответчика, проект лишился международных сделок из-за пандемии коронавируса.

Бюджет «Комы» составил 250 млн руб., в российском прокате фильм собрал 151 млн руб. Помимо «Большого кино» и «Марс Медиа» в картину также вложились киностудия КИТ (входит в «Газпром-медиа») и Fresh Film Армена Ананикяна, а также Фонд кино, выделивший на реализацию проекта 40 млн руб. безвозвратно и 60 млн руб. на условиях возврата.

Сейчас «Большое кино» обсуждает с «Марс Медиа» возврат инвестиций, например, за счет ТВ-прав на фильм. Фонд кино еще не требовал возврата субсидии.