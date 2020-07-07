Эннио Морриконе похоронили в Риме

Итальянского композитора Эннио Морриконе похоронили на кладбище Лаурентино в южном предместье Рима, сообщает РИА «Новости».

Как и просил сам Морриконе, похороны прошли в узком кругу. На кладбище присутствовали его вдова Мария, дети и внуки композитора, а также его адвокат. В последний путь Морриконе провожали под его музыку к фильму «Миссия».

Позже на кладбище будет воздвигнута семейная усыпальница Морриконе.

91-летний композитор скончался в ночь на 6 июля в больнице от осложнений, вызванных переломом шейки бедра.

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