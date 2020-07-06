Хотиненко прокомментировал смерть Морриконе

Российский режиссер Владимир Хотиненко прокомментировал смерть своего друга — итальянского композитора Эннио Морриконе.

Встречу с Морриконе он назвал моментом безусловного благоволения судьбы. «Масштаб его фигуры! Он, возможно, последний великий из композиторов. Жене его сил, мои самые глубочайшие соболезнования и сочувствие. Мы не просто поработали и разбежались, мы подружились, он приезжал в Россию с концертами. Кусок меня самого ушел просто. Великий, настоящий и замечательный человек был», — сказал Хотиненко в беседе с РИА «Новости».

Эннио Морриконе скончался в ночь на 6 июля на 92-м году жизни.

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