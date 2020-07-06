Названа причина смерти Эннио Морриконе
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Стала известна причина смерти 91-летнего итальянского композитора Эннио Морриконе.
Как сообщает TGCOM24 со ссылкой на собственный источник, Морриконе скончался в одной из римских клиник из-за последствий падения.
Похороны Эннио Морриконе будут закрытыми.
Морриконе — дважды обладатель кинопремии «Оскар», обладатель трех «Грэмми», четырех «Золотых глобусов», шести наград BAFTA и десятков других премий. Прославился благодаря музыке к «спагетти-вестернам» итальянских режиссеров, позже стал и голливудским композитором.
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