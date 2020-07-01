Мать погибшего актера Максима Парфенова рассказала о его последних днях

Мать погибшего актера Максима Парфенова рассказала о последних днях его жизни.

Известно, что за месяц до гибели Парфенов после размолвки с супругой съехал в квартиру матери. По словам матери, в последнее время у артиста все наладилось, после окончания карантина стали звонить заказчики. «Татьяна — хорошая женщина, бизнесом занимается, они знакомы с детства, мы вместе семьями ездили отдыхать в Крым раньше. Сейчас на ней три ребенка осталось. Признаюсь честно, Максим выпивал, думаю, он под этим делом вышел на лоджию, закурил сигаретку и потерял равновесие», — цитирует мать «Московский комсомолец».

Она также утверждает, что вечером 25-го июня сын звонил и писал ей, рассказывая, что у него все хорошо.

Тело Максима Парфенова нашли под окнами квартиры его матери на днях. Очевидцы рассказали, что он сорвался с 11 этажа.

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