Путин вручил государственную премию Хабенскому

Президент России Владимир Путин вручает государственные премии за 2019 год, трансляцию церемонии ведет телеканал «Россия 24».

Среди прочих, государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности удостоен актер Константин Хабенский, являющийся учредителем благотворительного фонда.

«Помощь другим как жизненная необходимость важна и для лауреата государственной премии за благотворительность Константина Юрьевича Хабенского. Более десяти лет назад он создал фонд для спасения детей с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниям головного мозга. Всю по праву принадлежащую ему народную любовь, актерскую славу Константин Юрьевич поставил на службу милосердию», – заявил президент.

Государственная премия вручается выдающимся деятелям науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной сферы, благотворительности и правозащиты.