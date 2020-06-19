Путин отметил обаяние празднующей юбилей Селезневой

Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием народную артистку России, актрису Московского академического театра сатиры Наталью Селезневу.

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, он отметил, что актриса сыграла множество разноплановых, но неизменно интересных ролей в кино и на сцене Театра Сатиры. «Почитатели вашего таланта ценят и любят вас за искренность и обаяние, за верность профессии, которой посвятили жизнь», — отметил Путин, пожелав Селезневой здоровья.

Наталья Селезнева в 1965 году снялась в фильме Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Также актриса широко известна благодаря ролям в фильмах «Приключения желтого чемоданчика», «Я вас любил…» и телеспектакле «Кабачок 13 стульев».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Звезда советского кино рассказала, как ей отрезали голову во время операции

— Актриса Наталья Селезнева отмечает день рождения