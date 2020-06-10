Яна Поплавская рассказала о потакавших зависимости Ефремова людях

Актриса Яна Поплавская в Instagram высказалась о смертельном ДТП, спровоцированном накануне актером Михаилом Ефремовым.

По словам Поплавской, она знала Ефремова с детства и в курсе, что есть люди, потакавшие его зависимости. «Все знали, что у Ефремова алкогольная зависимость, тем не менее потакали ему, вытаскивали из неприятностей, а хуже всего то, что они же ему и наливали, пили вместе с ним», — сожалеет она, называя его одаренным человеком.

Поплавская выступила против того, чтобы лишить Ефремова наград, однако, по ее мнению, суд должен быть справедливым. «Отнята жизнь, и за это нужно заплатить по закону. Фемида слепа, она не видит ни заслуг, ни орденов, ни привилегий», — пишет актриса.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.

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